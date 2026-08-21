Activado en Colunga un dispositivo de búsqueda tras escuchar voces pidiendo ayuda tras unos matorrales

Archivo - Helicóptero del SEPA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda y rastreo para intentar localizar a una persona que, según indicaron, escucharon pedir ayuda, la pasada noche, tras unos matorrales, a la entrada del pueblo de Loroñe, en Colunga.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Villaviciosa y Llanes, Unidad Canina, Unidad de Drones y un jefe de zona al frente del dispositivo.

En la citada localidad se instalará el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) del organismo autónomo. La zona de búsqueda que han indicado los vecinos está pegada al rio Espasa. Es una zona de matorral por lo que se va a intentar desbrozar un acceso.

En el lugar también están efectivos de la Guardia Civil y su unidad de drones. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.22 horas de este jueves.

En la llamada indicaban que escuchaban voces pidiendo ayuda procedente de un matorral. Dos vecinos estaban mirando la zona. La Sala 112 del SEPA pasó el aviso a la Guardia Civil que desplazó una patrulla a la zona. Según trasladaron a las 02.55 horas al 112 tras revisar el lugar y entrevistarse con todos los vecinos constataron que no faltaba ninguna persona.

Tampoco tenían ninguna denuncia de desaparición por lo que decidieron esperar a primera hora para retormar el rastreo. El mando de bomberos al frente del dispositivo ha establecido dos grupos de trabajo para rastrear el lugar que por el momento se acota a la zona donde los vecinos escucharon la petición de auxilio. Tras volar los drones está previsto que se sume al dispositivo el Grupo de Rescate de bomberos con el helicóptero medicalizado.