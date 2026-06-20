Activado el Infopa en fase de alerta ante la previsión de altas temperaturas

Termómetro en Oviedo en un día caluroso - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dada la previsión meteorológica para los próximos días, con una aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET por ola de calor, cuyas elevadas temperaturas afectarán a Asturias, y con un nivel de peligro de incendios forestales alto, muy alto y extremo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado, a las 7:52 horas de este sábado 20 de junio, el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) en fase alerta.

El Infopa en fase de alerta se activa automáticamente durante las épocas de peligro medio (de 15 de julio al 15 de octubre) y alto (del 15 de enero al 30 de abril). También se puede activar de forma preventiva ante la previsión de altas temperaturas.

Tal y como establece el Infopa, "cuando las condiciones meteorológicas o la incidencia de siniestros por incendios forestales, así lo aconsejen estos periodos podrán modificarse, o declararse esta Fase de activación, fuera de estas épocas de peligro previstas.(...)Fuera de las Épocas de Riesgo Máximo y Medio, el Plan también podrá activarse según se determine en Fase de Alerta, en función de la evolución de una situación meteorológica desfavorable, de la declaración de incendios forestales y/o de la posibilidad afección a elementos vulnerables".

La Dirección del plan en fase de Alerta será asumida por elGerente del SEPA".