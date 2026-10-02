La actriz Mariajo Baudot encarna a una rentista en una acción de CCOO sobre la vivienda en la Noche Blanca de Oviedo

Archivo - Sede CCOO de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha situado el problema del acceso a la vivienda en el centro de sus reivindicaciones para esta edición de la Noche Blanca de Oviedo mediante la acción artística 'La Propietaria', una intervención interpretada por la actriz Mariajo Baudot que busca visibilizar "la grave crisis generacional y la inasumible subida de los precios del alquiler".

La acción se va a desarrollar en la antigua garita acristalada del vigilante del garaje de la sede de CCOO de Asturias y la Fundación Juan Muñiz Zapico, un espacio que se ha transformado en un minúsculo apartamento equipado con ducha, retrete, cocina, cama y sofá. En este escenario, la actriz va a encarnar a una rentista que interactuará con el público simulando un riguroso proceso selectivo entre los aspirantes que acudan a visitar el inmueble, con tres pases previstos a las 19.30, 21.30 y 23.30 horas.

Con motivo de esta iniciativa, la responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén García, analizará ante los medios de comunicación la situación sociopolítica en la región, denunciando que entre los años 2021 y 2026 los precios del alquiler se han disparado un 50% en Asturias, mientras los salarios han crecido a un ritmo muy inferior.

García ha señalado que Asturias se ha colocado en el grupo de cabeza en actividad inmobiliaria, al nivel de grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona y de los principales destinos turísticos. Este desequilibrio, según ha advertido, dificulta la emancipación juvenil y ha provocado una brecha social entre las personas que disponen de una vivienda en propiedad y las que no.

"Desde CCOO reclamamos que Asturias regule los precios declarando más zonas tensionadas, que construya o rehabilite más viviendas y sobre todo que regule la vivienda turística, uno de las rasgos más graves de la crisis en nuestra comunidad autónoma", ha expresado García a través de una nota de prensa.