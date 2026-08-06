Acuerdo en Asturias: Subida del módulo VPO para construir 400 viviendas

Reunión del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, con la patronal de la construcción, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este jueves que se ha alcanzado un acuerdo con la patronal de la construcción para la construcción de 400 viviendas de protección oficial en la región.

De igual modo, ha avanzado que se acordado la subida del precio del módulo de estas viviendas en un 3,7 por ciento, por lo que se pasará de 2.124 euros a 2.209,59 euros por metro cuadrado. De esta forma, la vivienda, según el consejero, saldría a en torno 150.000 euros.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión mantenida en el estand de la Dirección General de Vivienda, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en la que han participado, entre otros, el presidente de CAC-Asprocon, Joel García, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

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