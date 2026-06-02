Acuerdo clave: Principado, FADE y sindicatos sellan la Estrategia Industrial de Asturias 2030

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la firma de la Estrategia Industrial de Asturias, la presidenta de FADE, María Calvo, y los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo en el Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha firmado este martes, en Gijón, la Estrategia Industrial de Asturias, junto a la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero, y José Manuel Zapico, respectivamente.

Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la citada firma en el Taller de Soldadura del Cetro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laboral, ha recordado que esta Estrategia Industrial de Asturias 2030 fue la primera encomienda que le hizo al viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, cuando tomó posesión de su cargo.

Según el consejero, se ha realizado un trabajo "con todo el rigor técnico" y con la participación de muchísimos expertos, con el objetivo de establecer una hoja de ruta para ayudar a la industria asturiana a adaptarse a esta nueva realidad económica.

También se han identificado las cuestiones que preocupan a la industria, priorizando soluciones como pueda ser la disponibilidad de suelo industrial o de financiación, así como todo lo relacionado con el precio de la energía.

Sánchez ha sostenido que, con todos estos ingredientes, ha quedado una hoja de ruta "muy clara" y, sobre todo, "consensuada" con la patronal y los sindicatos.

Entre otros aspectos, el consejero ha remarcado la necesidad de que la industria asturiana complete su transformación hacia unos contextos "plenamente digitales" y atraer nuevas inversiones.

A esto ha sumado que conviene establecer medidas para reforzar a las empresas del sector, de cara a generar empleo de calidad. Sobre ello, Sánchez ha incidido en que el empleo industrial genera empleo estable e induce otro tipo de empleos.

Lo importante con esta estrategia, según el consejero, es que se logre que Asturias sea un "territorio de oportunidades", que sea también inclusivo y donde se generen empleos de calidad. "Sobre todo lo que buscamos es que Asturias sea ese lugar donde esperemos que muchas personas quieran elegirlo para trabajar", ha resaltado.

FADE

Por su lado, Calvo ha precisado que esta estrategia, para las empresas, es relevante porque pone el foco en las cuestiones que cree que son más determinantes para su competitividad, especialmente en la industria regional.

En este sentido, ha apuntado que contiene la estrategia varias líneas de trabajo, de las que ha resaltado, por una parte, la energía, que ha considerado "imprescindible" para que una empresa sea competitiva o se implante en un territorio, así como el talento. Dos aspectos que, según ella, quedan claramente reflejadas en la citada estrategia.

A este respecto, ha señalado que se precisa hacer todo lo posible para que las empresas tengan energía suficiente y a precios competitivos, lo que pasa por unas redes energéticas "suficientes". Unido a ello, ha visto importante contar con unas fuentes de energía que den esa estabilidad y a esos precios competitivos.

En cuanto al talento, ha abogado por una formación adaptada a las necesidades de las empresas, que es algo en lo que pone el foco esta Estrategia Industrial. Se da importancia, en este caso, a la FP y, especialmente, a la FP dual, colaborando con las necesidades directas de las empresas.

Calvo se ha referido, asimismo, a las infraestructuras empresariales o de suelo industrial. Para ella, es importante poner en valor y organizar todo el suelo industrial existente en Asturias y completar todas las infraestructuras pendientes para que ese suelo sea capaz de atraer inversiones que crezcan, tanto las de aquí como las que vengan de fuera.

Por otro lado, ha resaltado de esta Estrategia, con diferencia a la anterior, hace un seguimiento concreto, lo que hará que las medidas no solo se queden en el papel, sino que se traducirán en acciones concretas.

Calvo ha reconocido que lo que no tiene es presupuesto, ya que depende del del año próximo, aunque ha apuntado que lo que habrá es que estar vigilantes para que se dote de cuantía económica.

Ha querido resaltar, por otro lado, el papel que se le da a las pymes como agentes esenciales de toda la estrategia industrial y cómo se articulan medidas para impulsar su innovación y también su internacionalización, así como que formen parte de toda esa cadena de valor.

A este respecto, ha aludido a la innovación y a la internacionalización, que son también patas esenciales de toda la Estrategia, según ella.

UGT

En el caso de UGT, Lanero ha considerado importante esta firma, en un contexto internacional de guerra, donde las principales potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos, "están desestabilizando el mundo y generando muchísimo miedo e incertidumbre", ha advertido, a lo que ha recalcado que ambas cosas son los "peores enemigos" que tiene la inversión productiva y la creación de empleo.

En unos momentos, además, donde la política en España está "muy polarizada" y no hay manera de acordar "nada entre nadie", lo que hace, según él, que no haya ley de industria ni Pacto de Estado por la Industria o por la energía. De ahí que cobre más importancia esta Estrategia consensuada entre Administración, patronal y sindicatos, a su juicio.

Ha citado, en este sentido, dos aspectos relevantes de la misma, el primero es que sigue las directrices europeas sobre reindustrialización y transición ecológica. A esto ha sumado la transformación digital de la industria asturiana y la necesidad de reducir cualquier dependencia de la industria del exterior, para lo que se han estableciendo cadenas de suministro "estable".

Lanero ha asegurado que, con esta Estrategia, esos tres objetivos se cumplen, pero también ha valorado que es una estrategia "muy práctica", al establecer planes de actuación, con medidas concretas ya de cara al próximo año para las cuales tiene que haber, eso sí, dotaciones económicas.

Referente a esto último, ha incidido en la necesidad de que el Principado pueda aprobar unos presupuestos regionales, de cara a dotar económicamente a la Estrategia, de la que ha visto preciso, además, hacer un seguimiento y una posterior evaluación de cara a constatar si esas medidas acordadas han sido eficaces.

CCOO

Por parte de CCOO, Zapico ha opinado que esta Estrategia que se firma debe llevar a una economía avanzada, donde la industria asturiana tenga una oportunidad para modernizarse y ser más sostenible.

Ha recordado, al tiempo, el objetivo de la UE de poder llegar al 2050 en una economía descarbonizada, a lo que ha recalcado que no se podrá llegar a ella sin una industria "fuerte y resiliente". La pregunta, para él, no es tanto qué puede hacer Europa por Asturias, sino qué puede hacer Asturias por Europa.

En ese contexto, ha abogado por poner las bases para tener suelo industrial, tener capacidad de financiación, tener presupuestos orientados a impulsar la industria y tener trabajadores con empleo de calidad.

En este sentido, ha opinado que, para que Asturias siga manteniendo la siderurgia integral, es fundamental apostar por un sector de defensa, fortalecer los astilleros, potenciar las energías renovables y la fabricación de componentes en todo lo relacionado con lo metalmecánico, donde en Asturias "somos punteros".

Según Zapico, si se consigue que Asturias pueda seguir generando empleo de calidad y mantener la actividad económica en torno al 20 por ciento de generación del PIB con la economía de base industrial, es garantía de futuro para los asturianos en las próximas décadas.

Desde CCOO, se ha señalado que la anterior Estrategia se elaboró sin compromisos, sin indicadores, sin presupuestos, por lo que estaba "vacía de contenido" y no generaba la estabilidad necesaria para tener una hoja de ruta solvente y que generase confianza.