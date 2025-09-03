El acuerdo sobre la condonación de deuda a Cataluña enfrenta a los grupos en la Junta General

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha cargado este miércoles contra el acuerdo del Gobierno central sobre la condonación de deuda autonómica, que ha calificado como un "agravio" a comunidades cumplidoras como Asturias y un "rescate a los excesos independentistas catalanes".

Según Queipo, "no hay ninguna deuda que se evapore", sino que lo aprobado en el Consejo de Ministros supone "traspasar a asturianos y al resto de españoles la carga de los agujeros generados por el procés, las embajadas catalanas y el despilfarro de los secesionistas". Ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "traicionar los intereses de Asturias" al guardar silencio ante esta decisión y de "dinamitar" el consenso alcanzado en la comunidad en torno a financiación autonómica y deuda.

El dirigente popular ha insistido en que esta medida "ni dejará más recursos para la sanidad, la educación o los servicios sociales, ni redundará en beneficio de los asturianos", desmintiendo así los argumentos socialistas.

En paralelo, Queipo ha expresado su "más absoluto rechazo" a la reunión entre el presidente catalán, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont, de la cual se difundió este martes una fotografía. A su juicio, esta cita constituye "un desprecio a la justicia española, un insulto a la Constitución y una vergüenza".

El portavoz popular ha recriminado que un dirigente autonómico se encuentre con "un prófugo de la justicia", y ha reclamado más contundencia al presidente asturiano: "No basta con decir que la foto gusta poco; esta foto es asco y es una humillación". Además, ha advertido de que en dicha reunión "con toda probabilidad se habló de reparto de deuda, de financiación autonómica con privilegios para Cataluña y del futuro judicial de Puigdemont", cuestiones que, ha subrayado, "nunca pueden ser positivas para Asturias".

Queipo ha concluido que el PSOE "antepone la supervivencia de Pedro Sánchez en la Moncloa a la igualdad de los españoles" y ha reclamado "un Gobierno en Asturias y en España que defienda la equidad entre territorios y diga no a los privilegios independentistas".

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha mostrado su opinión en la misma línea, tildando de "vergüenza" y "humillación" la reunión mantenida entre el presidente catalán, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont. "Desde Vox lo tenemos claro: no hay nada que negociar con delincuentes ni corruptos, socios del Partido Socialista", subrayó.

López recordó que "no es la primera vez que un dirigente socialista viaja a reunirse con Puigdemont", en referencia a anteriores encuentros de Santos Cerdán, y advirtió de que el PSOE "actúa como una mafia política que recibe órdenes de los separatistas".

Sobre el acuerdo de condonación de deuda autonómica aprobado este martes por el Consejo de Ministros, la diputada denunció que se trata de una "mal llamada quita", ya que, a su juicio, "la deuda no desaparece sino que responde a un nuevo chantaje independentista al que Sánchez claudica con tal de seguir en la Moncloa".

En este sentido, acusó al presidente asturiano, Adrián Barbón, de actuar como "peón y fiel siervo" de Pedro Sánchez y de "no defender los intereses de Asturias". Según señaló, el actual modelo de financiación autonómica, fruto del bipartidismo, "es un fraude que divide a los españoles y que convierte a comunidades como Asturias en territorios de segunda".

Por ello, Vox presentará una iniciativa en el próximo Pleno de la Junta para rechazar cualquier reforma del modelo de financiación que mantenga el sistema actual y para abrir un debate "real" que contemple "reducción del gasto político, devolución de competencias al Estado y bajada de impuestos".

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha considerado que la condonación parcial de deuda aprobada por el Gobierno central "puede ser razonable" siempre que se base en "criterios objetivos" y no en "acuerdos políticos ligados a la necesidad del PSOE de pactar con otras fuerzas independentistas".

Tomé ha advertido de que una medida de este calado "no puede utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones políticas", y ha subrayado que el reparto debe responder únicamente a parámetros "técnicos y equitativos entre comunidades".

En su opinión, si la operación permite aliviar parte de la deuda asturiana y redirigir recursos "hacia los servicios públicos, la vivienda y otras prioridades sociales", será "una buena noticia para Asturias".

La parlamentaria ha recordado que cualquier proceso de reestructuración de deuda autonómica debe "reforzar la cohesión territorial, no alimentar agravios comparativos", al tiempo que ha reclamado garantías de que el impacto positivo de la medida repercuta directamente en el gasto social de las comunidades.

A pesar de las críticas de los grupos de la oposición en las ruedas de prensa que han tenido lugar después de la reunión de Portavoces en la Junta General, la portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, ha destacado que la quita de deuda aportará "recursos importantes" para Asturias y contribuirá a reforzar la financiación de los servicios públicos esenciales.

Carcedo ha reconocido que su grupo no comparte "al cien por cien" los criterios fijados, al considerar que el peso otorgado a la variable de población ajustada -un 75%- "debería haber sido mayor". Sin embargo, ha defendido la conveniencia de aceptar el planteamiento porque "favorece los intereses de Asturias" y se enmarca en el acuerdo alcanzado en 2020 sobre financiación autonómica.

La socialista ha señalado que la génesis de gran parte del endeudamiento autonómico responde a los recortes aplicados por anteriores Gobiernos centrales, que "asfixiaron a las comunidades y dificultaron la prestación de servicios públicos", lo que obligó a muchas a financiarse en los mercados en condiciones desventajosas.

Carcedo ha insistido en que es necesario establecer "criterios comunes de aplicación general" para todas las comunidades autónomas con dificultades de financiación y ha subrayado que el 75% aplicado "es favorable a Asturias porque permitirá destinar más recursos a mantener y mejorar servicios básicos".