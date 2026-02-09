Sin acuerdo entre Ence y los trabajadores de Navia sobre el ERE planteado por la empresa

Trabajadores portan pancarta con lema 'Por la defensa del empleo en ENCE-CEASA. ¡ERE no!' durante la manifestación de la plantilla de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 1 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ence y el comité de empresa de la fábrica de Navia continúan sin alcanzar un acuerdo en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía, según han informado fuentes sindicales. Ambas partes volverán a reunirse el próximo miércoles, día 11.

Tras el último encuentro, el comité de empresa ha denunciado que la empresa está utilizando el posible cierre de la planta como argumento de presión durante la negociación. "Nos dicen que si no realizamos este ajuste, la fábrica va a cerrar, lo cual consideramos una auténtica falsedad, un argumento muy lamentable de presión hacia la parte social", ha señalado Javier Zardaín.

La plantilla iniciará una huelga indefinida a partir del próximo viernes si no se alcanza un acuerdo que impida el despido de 96 empleados que plantea la empresa.

En este sentido, el representante de los trabajadores ha defendido la viabilidad económica de la planta y ha subrayado su rentabilidad. "Sabemos que la fábrica es altamente rentable y, como he expuesto, en los últimos cuatro años la fábrica de Navia ha generado 250 millones de euros de beneficios", ha afirmado.

Las negociaciones continuarán el miércoles con el objetivo de acercar posturas en torno al ERE propuesto por la empresa.