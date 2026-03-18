Acuerdo para reparar la fachada del Colegio La Llamiega y de un proyecto para el CP Eulalia Álvarez

Reunión de Eva Ledo en Langreo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, y el alcalde de Langreo, Roberto García, han acordado este miércoles que el ayuntamiento llevará a cabo una intervención para garantizar la seguridad del Colegio Público La Llamiella, de Riañu. Además, el consistorio asumirá después la reparación de la fachada de este centro de titularidad municipal.

Por su parte, la consejería se compromete a contratar este año la redacción de un proyecto de sustitución de carpinterías exteriores para la mejora de la eficiencia energética en el Colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo, de La Felguera. La Administración autonómica ejecutará también la obra cuando exista viabilidad presupuestaria.

La consejera y el regidor langreano han mantenido esta mañana una nueva reunión -a la que han asistido también el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y el arquitecto municipal, Ignacio García-, en la que han podido delimitar estas actuaciones dentro de las respectivas competencias de cada administración, según ha informado el Principado.