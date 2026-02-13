ADAE acusa al Ministerio de eludir su responsabilidad y despreciar la situación de 300 docentes asturianos

Archivo - Diccionariu de la Llingua Asturiana. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-Asturiano (ADAE) ha advertido este viernes de la "respuesta evasiva" del Ministerio de Educación a una pregunta parlamentaria sobre la situación laboral de más de 300 docentes de estas lenguas, que, según sostienen, continúan en "inestabilidad estructural y desigualdad laboral".

Según explica el colectivo, el Gobierno central ha remitido al grupo parlamentario Movimiento Sumar una contestación en la que se limita a recordar que las comunidades autónomas tienen potestad para incluir determinados niveles de enseñanza en su ámbito competencial, en virtud de la Ley Orgánica 3/2020. Para ADAE, esta respuesta "elude" el fondo de la cuestión y "desprecia la situación" del profesorado afectado.

"La administración debilita la transparencia institucional cuando evita responder a una cuestión concreta", apuntan desde la asociación, que considera que esta actitud se suma a "una larga cadena de respuestas evasivas" y refleja "la falta de voluntad política" para abordar un problema "que se arrastra desde hace décadas".

ADAE recuerda que la próxima semana se debatirá en la Junta General del Principado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno asturiano a solicitar formalmente al Ministerio la modificación de los Reales Decretos que afectan a este colectivo. En ese contexto, reclama al Ejecutivo autonómico que "asuma su responsabilidad política" y "exija una solución inmediata".

La asociación considera que, aunque la competencia normativa es estatal, "la defensa del profesorado asturiano es una responsabilidad política irrenunciable del Gobierno de Asturias". Por ello, exige una reunión urgente en el Ministerio de Educación y que se fije una fecha concreta. En caso contrario, advierte, "se endurecerán las acciones" y podrían iniciarse movilizaciones.