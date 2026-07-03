ADAE exige reunión con el Ministerio por los retrasos en la creación de la especialidad de Asturiano y Gallego-Asturiano

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OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-asturiano (ADAE) ha advertido este viernes del "incumplimiento reiterado" de los plazos anunciados por la Consejería de Educación para celebrar la reunión con el Ministerio de Educación que debe abrir la modificación de los reales decretos necesaria para crear la especialidad docente de Lengua Asturiana y Gallego-asturiano.

ADAE ha recordado que, a principios de mayo, tras el encierro protagonizado por docentes de la asociación en la Consejería de Educación, el departamento aseguró que el encuentro con el Ministerio era "inminente", pero desde entonces las fechas "se han ido aplazando una y otra vez" sin convocatoria oficial ni explicaciones convincentes.

La organización ha advertido de que esta sucesión de retrasos resulta "inaceptable" y alimenta el temor a que se estén "dilatando los tiempos" desde el Ministerio para perpetuar una "situación de abuso de temporalidad" que afecta a más de 300 docentes asturianos, después de más de cuatro décadas impartiendo estas enseñanzas sin una especialidad propia.

ADAE ha señalado que la solicitud de la especialidad fue un compromiso adquirido por el Gobierno del Principado en el marco del Pacto Asturias Educa, pero ha criticado que dicho compromiso "sigue sin traducirse en avances reales", mientras la responsabilidad "parece diluirse" entre la Consejería y el Ministerio.

Por ello, la asociación ha exigido que ambas administraciones celebren "de forma inmediata" la reunión comprometida y pongan en marcha la modificación normativa necesaria para reconocer "de una vez por todas" la especialidad docente de Lengua Asturiana y Gallego-asturiano, y ha anunciado que retomará las movilizaciones el próximo miércoles al considerar que "no se puede seguir jugando con los derechos laborales de más de 300 docentes" tras 42 años de espera.