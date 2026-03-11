Adecco busca 50 personas para trabajar como operarias de producción en Asturias

Archivo - Operario en factoría láctea - EUROPA PRESS/ORGANIZACIÓN - Archivo

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adecco ha lanzado la búsqueda de 50 personas para trabajar como operarias de producción en el Principado de Asturias, en el marco de una campaña nacional en la que se buscan 4.200 operarios en todo el país.

Según ha indicado la compañía en nota de prensa, las funciones a desarrollar serían manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos. Los seleccionados también tendrán que supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos.

Adecco pide personas "dinámicas" y con experiencia en cadenas de manipulación y montaje, así como contar con habilidades organizativas y orientación a la seguridad y cumplimiento de normas. A cambio, se ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos según disponibilidad.