Adif adjudica por 3,4 millones de euros las obras para suprimir seis pasos a nivel en Ribadedeva

Paso a nivel en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander. - ADIF

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado, por un importe de 3,4 millones de euros, el contrato para la supresión de seis pasos a nivel de la línea de ancho métrico Oviedo-Santander, todos ellos ubicados en el término municipal de Ribadedeva.

Para la eliminación de estos pasos, que se encuentran distribuidos a lo largo de un tramo de seis kilómetros de la línea, se van a construir tres nuevos pasos superiores sobre la vía férrea y se ejecutarán dos viales de nuevo trazado. Asimismo, los trabajos contemplan la mejora de los accesos y los caminos ya existentes en la zona afectada.

Una vez que se hayan levantado los pasos a nivel, se prevé la instalación de cerramientos a ambos lados de todo el trazado ferroviario con el objetivo de garantizar su protección. Según informa Adif en una nota de prensa, esta actuación integral aumentará la permeabilidad y la movilidad en el municipio asturiano, al tiempo que incrementará las condiciones de seguridad en las infraestructuras de transporte tanto para el tráfico viario y ferroviario como para los peatones.

Por otra parte, la entidad pública estatal mantiene actualmente en marcha diferentes proyectos y actuaciones de supresión y mejora de pasos a nivel en la misma línea de ancho métrico Oviedo-Santander, sumando una inversión global cercana a los 13 millones de euros.

Dentro de este plan complementario, se encuentran varios proyectos en fase de contratación. Entre ellos destaca la supresión de un paso a nivel en Parres, adjudicado recientemente por 4,6 millones de euros; la supresión de dos pasos en Piloña, licitada por 1,6 millones de euros; y el proyecto de modernización y mejora de la protección de un total de 18 pasos a nivel en diversos puntos de la mencionada línea, presupuestado en 6,6 millones de euros.