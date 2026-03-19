Adif adjudica por 5,17 millones la nueva base de mantenimiento ferroviario en El Berrón - GOBIERNO

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 5,17 millones de euros la construcción de una nueva base de mantenimiento de la red ferroviaria de ancho métrico en El Berrón, en el concejo de Siero. Se trata de una base que acogerá, en unas modernas y completas instalaciones, todas las dependencias y equipos técnicos y humanos necesarios.

Esta actuación tiene por objetivo reunir en un mismo espacio todas las instalaciones destinadas al mantenimiento y conservación de la red que actualmente se encuentran diseminadas en el entorno de El Berrón, tal y como ha explciado el Ministerio de Transportes.

"El espacio estará dotado de los medios más avanzados, y servirá para incrementar la eficiencia de las operaciones a la vez que optimiza las tareas de mantenimiento", ha añadido.

El Berrón se convierte así en un centro neurálgico de la red ferroviaria asturiana ya que acoge también, desde 2024, un renovado Centro de Regulación de Circulación Multi-red, muy próximo a la nueva base de mantenimiento. Este centro integra la gestión de la circulación de las redes convencional y de ancho métrico en el Principado.

TRES MÓDULOS INTERCONECTADOS

La nueva edificación, compuesta por tres módulos interconectados y una zona de urbanización, se situará en una parcela próxima a la estación de El Berrón, donde se cruzan la calle de la Estación y la avenida Somata. Además, contará con acceso directo a las vías, lo que agilizará la intervención de los equipos de mantenimiento en su ámbito de actuación, las líneas C5 (Laviana-Gijón) y C6 (Oviedo-Infiesto) del núcleo de Cercanías del Principado de Asturias.

La base acogerá el taller de trenes y el almacén, con un espacio exterior para materiales de gran tamaño; una cochera con dos vías, foso de mantenimiento, talleres y punto limpio; y las dependencias destinadas al personal de mantenimiento, que suman más de un centenar de efectivos.