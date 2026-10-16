Adif invierte más de 975.000 euros en nuevos vallados ferroviarios en Avilés y Corvera - ADIF

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por más de 975.000 euros la instalación de 2,5 kilómetros de nuevos cerramientos en varios tramos de las líneas C-3 y C-4 de Cercanías de Asturias, en el entorno de los municipios de Avilés y Corvera de Asturias.

Los trabajos contemplan principalmente la construcción de un zócalo de hormigón sobre el que se colocarán paneles de malla metálica electrosoldada. También se instalarán otros tipos de vallado, en función de las características urbanísticas del entorno, incluidos cerramientos metálicos sobre bases de hormigón o estructuras existentes.

Según Adif, la actuación busca reforzar la seguridad de la infraestructura ferroviaria y de los ciudadanos, al dificultar las intrusiones y el tránsito indebido por las vías, así como la creación de pasos no autorizados.

La instalación de estos cerramientos se enmarca en el Plan de Cercanías de Asturias, que prevé una inversión de 1.585 millones de euros para mejorar la capacidad y fiabilidad de la red ferroviaria, reducir los tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.