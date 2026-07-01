Adif licita por 3,1 millones la reparación de dos puentes ferroviarios en Cudillero

Puentes de Prámaro - ADIF

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado por 3.093.263 euros el contrato para ejecutar las obras para reparar e impermeabilizar los puentes de Llendebarcas y Prámaro, situados en el concejo de Cudillero, dentro de la red de ancho métrico de Asturias.

Según ha informado Adif, ambas estructuras se encuentran en la línea Ferrol-Pravia, en el tramo comprendido entre Luarca y Cudillero. El puente de Llendebarcas está ubicado entre los apeaderos de Novellana y Valdredo, mientras que el de Prámaro se sitúa entre la estación de Soto de Luiña y el apeadero de San Cosme.

Los trabajos contemplan la impermeabilización del tablero de ambos puentes con el objetivo de mejorar su durabilidad y funcionalidad, además de actuar sobre la plataforma ferroviaria.

Entre las actuaciones previstas figuran el levantamiento de la vía y la retirada del balasto, la limpieza y nivelación de la losa, la aplicación de una barrera antihumedad con imprimación de poliurea y la colocación de un geotextil de polipropileno. Posteriormente se repondrá el balasto y se montará de nuevo la vía, con la soldadura de carriles y la nivelación y alineación de la infraestructura.

Asimismo, Adif ha recordado que mantiene en marcha otros trabajos de mejora en la misma línea de ancho métrico. En concreto, ha adjudicado recientemente por 2,9 millones de euros las obras de renovación integral de los puentes sobre el río Negro y de La Fomigal, entre las estaciones de Luarca y Barcia.