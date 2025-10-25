Adif licita por más de un millón de euros la instalación de cerramientos en las líneas C3 y C4 de Asturias

Adif licita la instalación de 2,5 km de nuevos cerramientos en las líneas C3 y C4 de Cercanías de Asturias - ADIF

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por importe superior al millón de euros, la instalación de 2,5 kilómetros de nuevos cerramientos en varios tramos de las líneas C3 y C4 de Cercanías de Asturias, en el entorno de los municipios de Avilés y Corvera de Asturias.

Según la propia compañía, esta actuación "refuerza la protección de la infraestructura e incrementa las condiciones de seguridad, tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias, ya que disuade de intrusiones, tránsitos indebidos por las vías y de la creación de pasos viciosos".

La traza se protegerá principalmente mediante la ejecución de un murete o zócalo de hormigón sobre el que se instalarán paneles de malla metálica electrosoldada. En función del análisis urbanístico del entorno, también se contemplan otros tipos de cerramientos como el metálico sobre macizos de hormigón y sobre estructuras existentes.

La instalación de nuevos cerramientos se enmarca en el Plan de Cercanías de Asturias, que destinará 1.469 Meuro a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria con el fin de reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.

Estas acciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).