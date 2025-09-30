Adjudicada en casi 11 millones la renovación integral del corredor del Navia entre Boal y Doiras

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado en 10.890.000 euros la renovación integral de la AS-12 (Navia-Alto del Acebo) que une Boal con Dorias. La unión temporal de empresas (UTE) formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias y Trabajos Salense es la adjudicataria del proyecto, que supone un avance en el acondicionamiento general del corredor del Navia, la principal vía de comunicación hacia el interior de la comunidad, que conecta Coaña, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime.

La obra, con un plazo de ejecución de 30 meses, ampliará el ancho de la plataforma y reducirá en algo más de un kilómetro el trazado actual, hasta dejarlo en 7,3 kilómetros. La actuación también permitirá rebajar el tiempo de desplazamiento, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La actuación incluye un viaducto de 40 metros que cruzará el arroyo de Muñón y la remodelación del cruce de la AS-12 con las carreteras AS-35 y BO-2, a la altura de San Llouguís. Este nudo se adaptará al nuevo trazado mediante la mejora de los radios de giro y las correspondientes cuñas de cambio de velocidad para incorporarse y salir, además del cambio de la señalización vertical y horizontal.

También se renovará el firme del tramo y los sistemas de drenaje. Igualmente, se restaurará la cubierta vegetal de los taludes y se plantarán árboles autóctonos como parte del acondicionamiento general de la vía.

La reforma integral del corredor del Navia es una vieja demanda de los ayuntamientos y vecinos de la zona, que el Gobierno de Asturias inicia con la renovación del tramo entre Boal y Doiras. La planificación contempla un segundo subtramo entre Doiras y la localidad de Xío.