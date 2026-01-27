Adjudicada la obra para instalar energía fotovoltaica en la estación de pretratamiento de aguas de El Pisón

Adjudicación de la obra para instalar energía fotovoltaica en la estación de pretratamiento de aguas de El Pisón, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha adjudicado a la empresa Norsol Eléctrica las obras de instalación de energía fotovoltaica en la estación de pretratamiento de aguas residuales (EPAR) de El Pisón, en Gijón, con un presupuesto de 447.738 euros.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, el proyecto consiste en el diseño y construcción de una instalación de captadores fotovoltaicos, con una potencia máxima de 508,58 kW, que se instalará sobre la cubierta de la nave de la estación. La electricidad generada se destinará íntegramente al consumo de la infraestructura.

En este sentido, han señalado que esta iniciativa, que busca avanzar en los objetivos de adaptación al cambio climático mediante el uso de energías renovables, forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Arrudos 100, que impulsa la digitalización del ciclo del agua en los sistemas supramunicipales de Los Arrudos y en la aglomeración de Gijón.

A este respecto, la inversión total ronda los diez millones, de los que 6,8 proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del programa Next GenerationEU.

El proyecto está liderado por el Principado, Cadasa y la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), con la participación de los municipios de Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Siero, Noreña, Sariego y Carreño. Sus actuaciones beneficiarán a más de 300.000 habitantes y se centrarán en la planificación, eficiencia y gestión de la información.

Asturias es la única comunidad que lidera tres Perte de Digitalización del Ciclo del Agua que movilizan una inversión global de 32,2 millones, cofinanciados con fondos europeos.