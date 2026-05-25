Adjudicada la redacción del proyecto de 11 nuevas viviendas públicas de alquiler en Versalles

Archivo - Ayuntamiento de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés pone en marcha, con la rehabilitación del antiguo edificio de viviendas para maestros en la calle Pelayo 37, nuevas viviendas públicas de alquiler en el barrio de Versalles. El Consejo de Administración de Ruasa ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto y la dirección posterior de las obras a la empresa Raizd3, por un importe 110.335,56 euro, IVA incluido.

Este proyecto continúa la línea ya comenzada en La Luz, donde el Ayuntamiento rehabilitó las antiguas viviendas de maestros, generando 30 viviendas de alquiler asequible que ya se encuentran ocupadas en su totalidad. Se trata de una reforma integral de un edificio, que data de 1959, y de la urbanización de la parcela. Durante este año, una vez se ha adjudicado el contrato, se llevarán a cabo el anteproyecto, la redacción de proyectos y licencia.

El inicio de las obras está previsto en 2027, una vez se haya tramitado la licencia correspondiente por parte del Ayuntamiento y Ruasa licite la obra. Se prevé la finalización de las obras para finales de 2028.

Como mejora, se ha incorporado a este contrato una última fase que se ejecutará en el año posterior a la finalización de la obra, es decir, 2029, en la que se contempla que la adjudicataria se coordine con la constructora para resolver y realizar el seguimiento durante el primer año de garantía.

El proyecto debe contemplar la construcción de un mínimo de 11 viviendas, todas con algún espacio exterior (terraza o jardín) y cada una de ellas con trastero. Además, para reducir el consumo de energía (el edificio tendrá calificación energética triple A), se deben potenciar ventilaciones cruzadas y aprovechar la luz natural.