Adjudicada la repoblación de 45 hectáreas de monte de utilidad pública de Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria (Tineo)

Infografía de la repoblación de 45 hectáreas en Tineo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 124.850 euros la repoblación de 45 hectáreas del monte de utilidad pública de Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria, en Tineo, afectado por un incendio. La empresa adjudicataria, Parrondo Obras y Servicios, cuenta con un plazo de seis meses para ejecutar los trabajos.

El proyecto de recuperación se centrará en la repoblación del monte, principalmente con Pinus pinaster, con el objetivo de recuperar la vegetación, reducir el riesgo de erosión del suelo y mejorar la capacidad productiva del terreno. Además, se plantarán cinco hectáreas de Pinus taeda y Crytomeria japonica, dos tipos de conífera que forman parte de un experimento para hallar especies que permitan restaurar los bosques de manera efectiva.

En una nota de prensa, el Principado recuerda que durante años el Pinus radiata fue la especie más utilizada en las repoblaciones de la cornisa cantábrica, pero han surgido problemas con enfermedades fúngicas, como la banda marrón, que obligan a buscar alternativas más resistentes. En este contexto, se están efectuando pruebas con Pinus taeda, un pino de América del Norte, conocido por su rápido crecimiento y su buena adaptación a suelos pobres y ácidos, y con Cryptomeria japonica, un árbol originario de Japón que resiste a las enfermedades y se adapta bien a suelos húmedos y ácidos.