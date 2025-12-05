Adjudicadas las obras de mejora del vial de acceso a LA Zafil-Somáu

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la a la empresa Solveser S.L. las obras de mejora del vial de acceso a La Zafil-Somáu, en Pravia, por 105.451 euros.

La actuación incluye la estabilización del terraplén situado en la margen izquierda del camino mediante la construcción de un muro de escollera de 25 metros de longitud y dos de altura. Sobre ese muro se colocará un zuncho de hormigón de 50 centímetros de ancho y 20 de alto, que servirá de base para instalar una barrera de seguridad.

Además, se renovará la superficie del vial con una capa de zahorra artificial y otra de aglomerado asfáltico, con el fin de mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación.

Esta intervención forma parte del programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado desarrolla en colaboración con los ayuntamientos para conservar y mejorar las infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.