Adjudicadas las obras de reurbanización de la Avenida de Gijón en Pola de Siero

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad. - AYTO SIERO

OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad, anunciaron que el Ayuntamiento de Siero adjudicó esta semana las obras de reurbanización de la Avenida de Gijón, en Pola de Siero. La actuación, con un presupuesto de 899.981 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, tiene como finalidad mejorar el acceso a la localidad desde la carretera AS-377.

El tramo sobre el que se actuará tiene una longitud de 300 metros, entre la calle Acebo y la calle Río Deva, y constituye uno de los principales accesos a la localidad desde la AS-377.

Las obras consistirán en la renovación de pavimentos y aceras, con el objetivo de mejorar la accesibilidad. Asimismo, los trabajos contemplan la sustitución de las redes de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público. En este último caso, se instalarán luminarias LED de bajo consumo.

El proyecto se completará con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, arbolado y el soterramiento de una batería de contenedores. Durante la rueda de prensa, Rodríguez hizo balance de las actuaciones de mejora realizadas en los accesos a Pola de Siero en los últimos años, recordando que ya se ha intervenido en Ullaga y en los accesos desde la autovía minera. "Ahora sumamos esta obra, junto a la actuación prevista en El Bayu, gracias al acuerdo y al convenio con ADIF", señaló.