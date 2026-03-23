Adjudicado en casi 281.500 euros el nuevo pantalán para la flota pesquera en el puerto de Lastres

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OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado los trabajos de construcción de nuevo pantalán para la flota pesquera en el puerto de Llastres, en Colunga, por un valor de 281.443 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta inversión se suma a los 4,7 millones, cofinanciados con fondos Feder, que el Principado ha destinado a las obras de mejora del abrigo y seguridad estas instalaciones portuarias.

Desde el Gobierno regional destacan que la restitución del pantalán para la flota pesquera se afronta una vez retirada la plataforma provisional construida para colocar la grúa que efectuó la recarga de los 378 bloques de refuerzo.

Se ubicará en la misma posición que el antiguo, en la zona más interior de la dársena, y permitirá el atraque de 17 embarcaciones pesqueras de 14 a 6 metros de eslora. El acceso se realizará por medio de una pasarela móvil de 16 metros de largo con estructura de aluminio marino y pavimento de madera sintética.

Esta infraestructura dispondrá a su vez de fingers de atraque de las medidas adecuadas a las embarcaciones que lo utilicen. Las obras se completarán con la instalación de torretas para el suministro de agua y electricidad a los barcos, y de otra torreta de emergencia provista de extintores y aros salvavidas.