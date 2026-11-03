Adjudicados más de 900.000 euros para la renovación de la calzada en 13 vías de Gijón

Archivo - Avenida de la Constitución, Gijón - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la adjudicación de la contratación de las obras de renovación de calzada en la zona Este y Oeste de Gijón a Pavitek 2010, S.L.

Así lo ha anunciado, en respuesta a los medios de comunicación, el portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, quien ha explicado que la adjudicación ha sido de dos lotes y corresponde a 13 vías, algunas de ellas tan importantes y estratégicas para la circulación como la avenida Constitución o la de José Manuel Palacio.

El edil ha señalado que, si bien las obras siempre causan molestias, cree que es buena noticia que la ciudad mejore. Por ello, se ha comprometido a causar las molestias "menos traumáticas posibles".

Asimismo, el lote de la zona Oeste fue adjudicado en 470.984,03 euros (IVA incluido) y el de la zona este, por 357.230,72 euros (IVA incluido), según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

UN CENTENAR DE VIVIENDAS EN CONTRUECES

En la Junta también se ha admitido la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Propuesto 112, ubicada en el Contrueces, entre la carretera del Obispo y el camino de Los Caleros, a cargo de Construcciones San Bernardo Parque del Oeste, S.L..

La iniciativa contempla la construcción de, aproximadamente, 106 viviendas, además de cuatro zonas de espacios libres con los correspondientes itinerarios peatonales, zona de juegos infantiles y mobiliario urbano. Las obras de urbanización están presupuestadas en 1.688.056,51 euros (IVA incluido).

Por otra parte, se ha dado luz verde a la concesión de una subvención a la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado de Asturias y el correspondiente convenio para desarrollar el proyecto 'Técnico/a de formación 4.0. Especialización en Gestión Formativa, Empleabilidad e Inteligencia Artificial', en el marco del Programa de recualificación para la reconversión profesional mediante la colaboración público-privada 2026/2027. El importe de la subvención es de 22.941,60 euros. Asimismo, se aprobó el Plan de Inspección y Control Tributario para el ejercicio 2026-2027.