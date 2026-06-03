La Administración número 16 de Gijón reparte la suerte en el sorteo de Euromillones

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OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 2 de junio, ha dejado un premio de Segunda Categoría en Gijón, donde se ha validado uno de los boletos acertantes de la combinación ganadora. El acertante recibirá 204.367,17 euros.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 18, 9, 17, 42 y 6 con las estrellas 7 y 9. La recaudación total del sorteo ha ascendido a 62.641.277,60 euros.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Sabadell (Barcelona) y en la nº16 de Gijón (Asturias).

En el sorteo de EuroMillones de ayer no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 159 millones de euros.