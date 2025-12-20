Adrián Barbón considera a Luis Felipe Fernández la prueba de que la escuela pública desborda todas las fronteras

Adrián Barbón felicitando a Luis Felipe Fernández - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, considera que Luis Felipe Fernández es el ejemplo de que la escuela pública desborda todas las fronteras. Así lo ha manifestado esta mañana en Vegadeo, donde el profesor e impulsor del Foro Comunicación y Escuela ha recibido el título de Hijo Adoptivo del concejo occidental.

"Luis Felipe Fernández nos ha demostrado", ha subrayado Barbón, "que la enseñanza y la comunicación tampoco reparan en lindes", en referencia al extenso bagaje de iniciativas puestas en marcha por el homenajeado, que han estrechado lazos entre el occidente de Asturias y diferentes localidades repartidas por todo el país y fuera de nuestras fronteras. "Esa es la sustancia de su lección", ha añadido el presidente, que también ha aprovechado para animarle a continuar con esta labor.

En el acto, celebrado en una abarrotada casa de cultura de la capital veigueña, el líder del Ejecutivo ha recordado que estos méritos profesionales y altruistas también le han valido para recibir, el pasado mes de septiembre, la Medalla de Asturias.

En la villa en la que, en sus propias palabras, "comenzó a asomarse de niño al mundo", Adrián Barbón ha destacado que, pese a que sus raíces están en el cercano concejo de Castropol, "su único empadronamiento posible es, sin duda, en la escuela, a la que ha dedicado toda su vida profesional".

El presidente ha concluido destacando que Fernández es, también, un orgulloso defensor del medio rural "que forma parte del patrimonio del occidente y de Asturias entera".