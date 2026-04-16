Adriana Lastra defiende una comunicación "constante" entre Gobierno y Principado a pesar de la denuncia por el Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asegurado este jueves que la comunicación entre Gobierno y Principado "es constante" a pesar de la denuncia que el Ejecutivo autonómico interpuso contra el Ministerio de Transportes por su negativa a revisar la concesión del peaje del Huerna en la AP-66.

Preguntada en rueda de prensa sobre si esta denuncia puede empañar la relación entre ambas administraciones, Lastra ha asegurado que sigue habiendo una "relación fluida" entre los dos gobiernos, "sabiendo que este asunto genera controversia".

Es por ello que la delegada del Gobierno ha asegurado que "los puentes siguen abiertos". Lastra ha mostrado el "respeto absoluto" del Gobierno a la decisión del Principado y ha recordado que, si el peaje del Huerna sigue vigente hasta 2050, es por decisión de un gobierno del PP y del fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, cuando era ministro. "El PP debería sonrojarse cada vez que hable del Huerna", ha apostillado.