Adriana Lastra, en el centro - FSA-PSOE

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, se ha referido este viernes al debate electoral entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP). Según Lastra, el socialista ganó "con claridad" mientras que la actitud de Feijóo fue "macarra".

En declaraciones a los periodistas, la socialista ha comentado que se vieron dos formas de entender el país y de entender la política, destacando que Sánchez lo hizo "desde el rigor, desde la verdad y desde los datos objetivos".

La candidata asturiana se ha mostrado muy crítica con el comportamiento de Núñez Feijó, al que acusó de "intentar pegar patadas en las espinillas", de una forma "agresiva, barriobajera e incluso macarra". "La gente piensa que Feijóo es un señor serio; no, Feijóo es derecha ultra y ayer lo evidenció", ha lamentado.

Lastra ha añadido que una de las cosas que más le preocupa del debate es que Sánchez ofreció al candidato del PP una reforma constitucional para defender el sistema público de pensiones y su revalorización, para que el candidato del PP dijese que no.

Así, ha alertado sobre las consecuencias de esa negativa para los pensionistas asturianos, advirtiendo que "lo que ya saben las 275.000 personas en esa situación es que lo que quieren hacer es ir a la privatización de sus pensiones".

Finalmente, ha realizado una comparación entre ambos candidatos, señalando que "lo que tenemos ahora mismo es un presidente que es un estadista y enfrente lo que tenemos es un señor de barra de bar que parece que más que en un debate para ser presidente del gobierno estaba con sus colegas tomándose algo en el bar de abajo".

INDUSTRIA

Lastra ha hecho estas declaraciones a los periodistas en el marco de una visita a ArcelorMittal I+D y Next Pangea, en Gozón. Allí, la socialista ha destacado la fuerza del ecosistema industrial en Asturias "gracias, precisamente, a todo el esfuerzo inversor del gobierno del Principado y del gobierno de España en todos los centros de I+D+I que se han abierto en Asturias y también al apoyo que les hemos dado a las empresas".

Todo ello significa, ha explicado, empleo de calidad, empleo tecnológico, industrial y que más del 20 % del PIB asturiano siga siendo industrial. "Pero sobre todo estar en una posición privilegiada en lo que tiene que ver con Europa. Cuando el PP gobernaba la inversión en innovación no llegaba ni de lejos estaba muy por debajo de la media europea", ha advertido.