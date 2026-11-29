Adriana Lastra - FSA-PSOE

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha ejercido su derecho al voto en estas elecciones generales en el colegio a Germán Fernández Ramos, en Oviedo. Allí, ha dicho que espera una gran movilización y que la gente vote "con fuerza".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que tiene sensaciones positivas tras una campaña en la que se ha encontrado sorpresas "muy gratas".

Ha añadido que cuanta más movilización haya, será mejor. "Recuerden que hubo otros que vinieron en campaña a decir que no voten, que no voten. Nosotros siempre hemos dicho que cuanto más vote la gente mejor, mejor para el país y para la democracia", ha señalado. Espera que los ciudadanos voten para "defender lo que hemos construido y conquistado a lo largo de toda la democracia".

Por su parte, el presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha votado al mediodía en Pola de Laviana, donde ha dicho que es importante "fortalecer la democracia" frente a lo que está ocurriendo en otros países. "A pesar del catarro vengo a votar con todas mis fuerzas", ha señalado. También ha dicho que cuanta más gente participe, más legitimidad tendrá el resultado.