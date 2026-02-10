Aemet activa el aviso amarillo por viento en Oviedo con rachas de hasta 100 km/h desde el miércoles

Archivo - Campo San Francisco de Oviedo cerrado por viento. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por viento para la zona Central y Valles Mineros, entre otras áreas del Principado, con rachas máximas previstas de hasta 100 kilómetros por hora.

El aviso permanecerá vigente desde las 12.00 horas del miércoles 11 de febrero hasta la medianoche del jueves 12, según ha precisado el consistorio, que recomienda extremar las precauciones y adoptar medidas de autoprotección conforme a las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia autonómicos.

Entre las medidas preventivas aconsejadas figuran la revisión de cerramientos, muros, vallas y elementos provisionales en solares y obras, así como la fijación de mobiliario urbano y objetos susceptibles de desplazarse por el viento. Queda prohibida la realización de fuegos durante el episodio meteorológico.

En el ámbito doméstico, se recomienda cerrar puertas, ventanas y toldos, retirar objetos de balcones y terrazas y asegurar antenas, tejas o canalones. A los peatones se les insta a evitar zonas con cornisas, árboles o fachadas en mal estado, y a los conductores, a circular con precaución, especialmente en puentes, túneles y vías arboladas.

El Ayuntamiento recuerda que, ante cualquier incidencia o situación de riesgo, se debe contactar con el 112 (Emergencias) o el 080 (Bomberos), y apela a la colaboración ciudadana para prevenir accidentes y minimizar los efectos del viento.