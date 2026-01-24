La Aemet emite un aviso rojo para este domingo en Asturias por fenómenos costeros

Archivo - Oleaje en Asturias, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso Rojo para Asturias por fenómenos meteorológicos adversos costeros este domingo, día 25 de enero.

Según Aemet entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de mañana se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) reitera a la población que se extremen las precauciones.

Pide a los ciudadanos que no se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. También les insta a que no se arriesguen a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y que si ven a otras personas en riesgo, les solicita que les adviertan del peligro.