El Aeropuerto de Asturias registra más de 623.000 pasajeros entre enero y abril

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OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias registró en los cuatro primeros meses del año 623.574 viajeros, una cifra que representa un incremento del 6,3% con respecto al mismo periodo de 2025. De los 621.846 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 501.645 lo hicieron con origen o destino nacional (un 9,8% más), mientras que 120.201 correspondieron a tráfico internacional, un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al movimiento de aeronaves, en el primer cuatrimestre del año operaron en el aeropuerto un total de 4.815 (un 5,6% más que en 2025). De esas operaciones, 4.651 tuvieron carácter comercial, un 6,5% más que entre enero y abril de 2025.

DATOS DE ABRIL

Durante el mes pasado, 186.200 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 11,9% más que en el mismo periodo de 2025, el mejor mes de abril de su historia.

Los vuelos operados en abril fueron 1.422, un 14,2% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2025. De esas operaciones, 1.367 tuvieron carácter comercial, un 14% más que en abril del año anterior.