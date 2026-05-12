El embajador de EEUU en la ONU afea a España su entrega de la Orden del Mérito Civil a Francesa Albanese

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha criticado este lunes la entrega de la Orden del Mérito Civil por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

"Cualquier galardón otorgado a Francesca Albanese solo avergüenza a quienes lo conceden", ha opinado Waltz en un mensaje en redes sociales en el cual ha citado una publicación de Sánchez en la que el jefe del Ejecutivo español se refiere a la premiada como "una voz que sostiene la conciencia del mundo".

Este premio fue otorgado a Albanese por el inquilino del Palacio de la Moncloa en un acto celebrado el pasado 7 de mayo. Todo ello en aras de reconocer su "extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del Derecho Internacional en Gaza".

Según ha sostenido el embajador estadounidense en la ONU, la relatora especial "ha sido condenada, con toda razón, por Estados Unidos y numerosos países europeos por su vil antisemitismo, sus tácticas legales abusivas y sus intentos de socavar los esfuerzos de paz en Gaza respaldados por muchos países musulmanes".

Cabe recordar que Washington impuso sanciones contra Albanese en 2025, alegando una supuesta "campaña de guerra política y económica" contra Estados Unidos e Israel. Concretamente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la relatora de acometer "esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes".

A renglón seguido, el jerarca norteamericano le atribuyó un presunto "antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel u Occidente".