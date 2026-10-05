Agentes sociales valoran la ley de reforma del Sepepa para la modernización del servicio público

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OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este lunes las comparecencias informativas en relación con el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Servicio Público de Empleo (Sepepa), que viene a renovar la normativa actual vigente, aprobada en 2005. El Gobierno asturiano espera que esta norma convierta al organismo en un agente "clave" del desarrollo económico y social de Asturias, mejorando la calidad de la atención y la planificación territorial.

En la comisión han comparecido representantes de CCOO, UGT y FADE, quienes han valorado positivamente las reformas que se incluyen en la nueva ley y han agradecido la incorporación de sus aportaciones.

El vicepresidente de FADE, Pablo García, ha hecho una valoración positiva de la norma en un contexto en el que la situación de las empresas va a verse afectada por grandes oleadas de jubilaciones. Ha explicado que mientras que en los años 70 nacían casi 20.000 asturianos al año, en 2026 no se alcanzarán los 5.000 nacimientos.

A ello ha sumado las estimaciones de la Fundación Adecco, que sitúan en 117.000 las jubilaciones previstas en la próxima década frente a apenas 29.000 incorporaciones de jóvenes, lo que significa que "por cada cuatro trabajadores que saldrán del mercado laboral entrará uno". García ha insistido en que el Sepepa tiene en este asunto un papel principal, anticipándose a "dónde se producirán esas salidas" y para preparar con los sectores y los territorios a quien deba ocupar su lugar.

La representante de CCOO Lucía Montejo ha respaldado la norma y ha agradecido al Gobierno que haya tenido en cuenta varias de sus aportaciones, como el reconocimiento del empleo como un derecho, o la definición de los colectivos prioritarios, además de mejorar el papel del Consejo Rector, que ya no será solo informado sino que podrá votar en decisiones relativas a las políticas activas de empleo.

Si bien Montejo ha asegurado que CCOO agradece la receptividad de las consideraciones realizadas por el sindicato, ha señalado que quedan pendientes aspectos como la creación de una unidad de igualdad en la estructura del organismo, el mantenimiento de la comisión de formación continua como espacio de decisión compartida, y la garantía de gestión pública de los centros propios durante el proceso de transferencia. "Ninguna de ellas pone en riesgo el objetivo de la ley. Al contrario, la refuerzan", ha dicho.

Desde UGT, Javier Campa ha explicado que es necesario reforzar el Sepepa como "una herramienta eficaz" para afrontar los retos que marcan el futuro. En este contexto, considera que la actualización del Sepepa es "necesaria" acorde con el nuevo marco estatal y europeo, además de estar adaptada a los retos que afronta Asturias en materia laboral, productiva y demográfica.

Campa ha destacado que la norma "refuerza el papel del Sepepa como pieza clave en las políticas activas de empleo, de la orientación laboral y de la formación para el trabajo" en un contexto en el que la región "necesita un sistema de empleo más moderno, más digital, más cercano y con mayor capacidad para conocer y atender las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras".