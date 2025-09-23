Agentes de Valgrande-Pajares, preocupados por la falta de avances en la fase II de reconstrucción del complejo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes de Valgrande-Pajares han mostrado su preocupación por el desarrollo de las inversiones previstas en la fase II del proyecto de desestacionalización y reconstrucción del complejo invernal. Aseguran no conocer "ningún avance" en las inversiones previstas para este otoño por valor de 750.000 euros, tras un verano "sin promoción y con la estación mostrando una imagen de abandono" y unas cifras de usuarios "ridículas para lo esperado".

Lo han hecho meidante un comunicado conjunto enviado a prensa por parte de los concesionarios, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillin y la Asociación de Turismo de la Montaña Central, integrados en la mesa de la nieve de Valgrande-Pajares.

El proyecto, apoyado por el presidente del Principado, contempla la instalación de un nuevo telebike, un bike park, y la construcción de una amplia red de senderos y miradores para hacer la montaña accesible durante todo el año. La financiación europea prevista asciende a 5.250.000 euros, de los que el Principado aportaría un 25%.

Los firmantes del comunicado han advertido de que "Asturias no puede renunciar a uno solo de los proyectos presentados en Europa" y han reclamado al Gobierno autonómico que informe "con rigor y con detalle de la situación exacta de este proyecto".

Los agentes de la estación han mostrado su disposición a colaborar y han anunciado que desde principios de septiembre tienen solicitada una nueva reunión con la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, para recibir información sobre la fase II.

"De momento aún no hemos recibido respuesta ni convocatoria, y tampoco hemos observado el inicio de las obras" han añadido.