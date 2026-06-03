Aguas de Avilés interrumpe el suministro a 239 usuarios del jueves al viernes para reparar la red de distribución

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AVILÉS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés interrumpirá el suministro de agua desde las 23.00 horas de este jueves, 4 de junio, hasta las 06.00 horas del viernes, día 5, aproximadamente, debido a las obras de reparación de una avería detectada en la red de distribución de la avenida de Lugo.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, la interrupción del servicio afectará a un total de 239 abonados o contratos, entre los que se incluyen tanto usuarios domésticos como no domésticos.

En concreto, el corte afectará a la avenida de Lugo (números del 30 al 115 y del 41 al 151), la plaza de Arija, la calle del Norte y el Barrio Jardín. Asimismo, la empresa ha advertido de que es posible que las zonas aledañas sufran alteraciones puntuales en el servicio durante el desarrollo de los trabajos.

Por este motivo, el Consistorio recomienda a la ciudadanía revisar que ningún grifo quede abierto durante el horario de la suspensión para prevenir pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.

La reanudación del servicio de abastecimiento se realizará de forma paulatina, por lo que el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal habituales variará según la zona. Los usuarios pueden consultar el plano de las zonas afectadas en tiempo real a través de la sección 'Mapa de Obras y Afectaciones' en la página web de Aguas de Avilés.