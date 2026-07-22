Aguas de Avilés renovará más de 700 metros de la red de abastecimiento en San Cristóbal tras sufrir varias averías

Bypass provisional. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés ha puesto en marcha una actuación de urgencia para renovar más de 700 metros de la red de abastecimiento en la zona de San Cristóbal, tras registrar varias averías fortuitas ocasionadas por la antigüedad de la conducción y la elevada presión en este tramo de la red.

La primera incidencia se produjo el pasado viernes, 17 de julio, y afectó a 143 contratos (alrededor de 200 vecinos). Tras la reparación inicial se registraron nuevas averías en distintos puntos de la conducción debido al avanzado estado de la infraestructura, por lo que durante el fin de semana se sustituyeron 16 metros de tubería para restablecer el servicio.

Aguas de Avilés ha tomado la determinación de instalar un bypass provisional con tuberías de polietileno para garantizar el suministro y prevé instalar una válvula reductora de presión que permita la regulación mientras se desarrolla la solución definitiva.

Dado el estado general de la infraestructura, susceptible de sufrir nuevas incidencias, la compañía trabaja ya en la redacción de un proyecto de urgencia que permitirá renovar más de 700 metros de la red general y de los ramales secundarios.

Esta actuación da continuidad a las inversiones realizadas en la zona, donde en 2023 se renovaron 520 metros de tuberías en La Cabianca, Caserío del Rey y Lugar Campo. En el Plan Director de Abastecimiento de Avilés, ejecutado dentro del proyecto Perte de digitalización del ciclo del agua y presentado en este año 2026, está contemplada esta actuación, así como la planificación de la renovación de otros ramales en el entorno de forma progresiva.

DISCULPAS A LOS AFECTADOS

La gerente de Aguas de Avilés, Susana Jódar, ha señalado que en la empresa son "plenamente conscientes de las molestias que estas averías han ocasionado a vecinos y negocios de la zona". Por ello, ha indicado que han actuado "con la máxima rapidez para restablecer y garantizar el suministro" y han decidido "adelantar una actuación prioritaria que permitirá renovar una parte muy importante de esta red y mejorar su fiabilidad".

Desde la compañía han recordado que las averías fortuitas son incidencias imprevistas y que el Reglamento del Servicio de Suministro de Agua y Alcantarillado del Ayuntamiento de Avilés ampara la interrupción temporal del suministro cuando resulta imprescindible para su reparación. A diferencia de los cortes programados, estas incidencias no pueden ser objeto de aviso previo a la ciudadanía, si bien la empresa dispone de un canal de alertas para informar a los usuarios.

Finalmente, Aguas de Avilés ha reiterado su compromiso con prestar el mejor servicio posible, actuando de forma inmediata e invirtiendo en la mejora continua de la red de abastecimiento para incrementar la fiabilidad del servicio y minimizar el riesgo de futuras averías.