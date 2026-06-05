Airbus Helicopters y Grupo Carreira estudian crear en Asturias un centro aeronáutico de formación y mantenimiento

Responsables de Airbus Helicopters y Grupo Carreira junto miembros del Gobierno del Principado de Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Airbus Helicopters y Grupo Carreira han analizado este viernes, junto al Gobierno del Principado de Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo, la puesta en marcha de un centro aeronáutico de formación especializada y mantenimiento de aeronaves en el entorno del aeropuerto de La Morgal, en Llanera.

El consejero delegado de Airbus Helicopters en España, Fernando Lombo, ha visitado Asturias para mantener un encuentro con el CEO de Grupo Carreira y Centervol Maintenance, Serafín Sánchez; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira.

Previamente, Lombo y Sánchez han visitado las instalaciones de Centervol Maintenance en Llanera, empresa del Grupo Carreira que ya dispone de un centro de mantenimiento plenamente operativo en Gerona.

El centro proyectado en Llanera cuenta con una inversión cercana a los 20 millones de euros y prevé la creación de alrededor de 15 empleos, en su mayoría de alta cualificación técnica. Las instalaciones tendrán capacidad para realizar revisiones generales de hasta 14 helicópteros, cuya incorporación al mercado de alquiler está prevista para 2027, principalmente para misiones de extinción de incendios forestales.

En paralelo, Grupo Carreira ha formalizado la adquisición de tres nuevos helicópteros Airbus H125, con entrega prevista en abril de 2027, lo que eleva su flota por encima del centenar de aeronaves.

La compañía es actualmente el mayor propietario en Europa de helicópteros Airbus AS350B3 -actual modelo H125-, destinados principalmente a labores de protección medioambiental, especialmente en la lucha contra incendios forestales, así como a servicios de protección civil.

Las entidades implicadas destacan que esta iniciativa podría contribuir a consolidar en Asturias un polo de especialización en el ámbito aeronáutico, generando actividad económica, empleo cualificado y nuevas oportunidades en un sector considerado estratégico, con capacidad para atraer inversiones, impulsar la innovación y favorecer el desarrollo de empresas auxiliares.