Aitana en Avilés: restricciones de tráfico y aparcamiento en La Magdalena desde el jueves

Archivo - La cantante Aitana, durante su concierto, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha informado de las restricciones de tráfico y estacionamiento que se aplicarán con motivo del concierto de Aitana previsto para este viernes en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. Las limitaciones comenzarán a las 23.00 horas del jueves y se prolongarán hasta las 7.00 horas del sábado, periodo durante el que estará prohibido aparcar en varias calles próximas al recinto.

La prohibición de estacionamiento afectará a la totalidad de las calles María de Maeztu y del Bosque, así como a distintos tramos de La Amistad, La Magdalena y El Barrial, además de la zona de Fuente Santos. Según ha explicado el Ayuntamiento, algunas de estas vías se reservarán para vehículos de emergencia, evacuación, personas con movilidad reducida o como itinerarios alternativos de circulación.

Asimismo, desde las 8.00 horas del viernes y hasta la finalización del concierto se modificarán varios sentidos de circulación en el entorno de La Magdalena. Se invertirá el sentido del tráfico en un tramo de la calle de La Magdalena y se limitará la circulación en parte de la calle de La Amistad.

Tras el concierto, se cortará la entrada de vehículos en las calles Leopoldo Alas Clarín y La Amistad para facilitar la salida del tráfico. El Ayuntamiento recomienda utilizar las calles Gutiérrez Herrero y Río San Martín para dejar o recoger asistentes al evento.