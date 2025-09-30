Aizpurua (Bildu) advierte en Gijón del auge del neofascismo como expresión de un "capitalismo de barbarie"

Participantes en la mesa redonda 'Parar a la extrema derecha', organizada por Somos Asturies, en el Museo del Ferrocarril de Gijón. - SOMOS ASTURIES

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha alertado este miércoles en Gijón sobre el crecimiento de la extrema derecha como "una especie de contrarrevolución preventiva" vinculada a un sistema económico capitalista que "le sobra la democracia". "El fascismo es el producto de un sistema económico concreto, un capitalismo de barbarie", ha manifestado durante su intervención en la mesa redonda 'Parar a la extrema derecha', organizada por Somos Asturies en el Museo del Ferrocarril de Gijón.

Aizpurua ha explicado que este fenómeno político surge en un contexto de "capitalismo financiarizado y digitalizado" que concentra el poder en grandes tecnológicas, empresas de combustibles fósiles y fondos de inversión. "Es un poder oligárquico que no acepta límites y busca precarizar el mundo del trabajo", ha señalado la diputada.

La representante de Bildu ha destacado que la extrema derecha aprovecha la frustración social generada por la desigualdad económica, ofreciendo "soluciones mágicas" y simplistas a problemas complejos. "Criminalizan colectivos sociales, descargan la responsabilidad del capital en los más pobres y utilizan discursos fáciles de entender", ha analizado.

En su intervención, Aizpurua ha denunciado el desplazamiento de las fuerzas conservadoras hacia postulados más reaccionarios, lo que facilita la normalización del discurso de la extrema derecha. "Las fuerzas conservadoras, en lugar de marcar terreno, se desplazan hacia posiciones más extremistas", ha criticado.

La diputada ha concluido su análisis reclamando la necesidad de "actualizar el concepto de revolución" e impulsar transformaciones estructurales que desactiven "el núcleo de esta forma de concebir la economía", calificada por ella como "enormemente peligrosa" y que "está poniendo a la humanidad en una situación muy difícil".

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que también ha participado en la misma mesa redonda ha denunciado el "bloqueo" del Ayuntamiento de Gijón, donde gobiernan Foro y PP, para impedir la celebración del acto y ha alertado sobre la deriva autoritaria de la derecha.

"Cuando estábamos organizando el evento hubo una llamada del Ayuntamiento de Gijón", ha explicado, sugiriendo una intencionalidad de obstaculizar el encuentro.

Tomé ha criticado la estrategia de la derecha de ofrecer soluciones simplistas a problemas complejos. "Están vendiendo esa capacidad para solucionar los problemas de forma inmediata, saltándose cuestiones fundamentales en nuestra democracia como el debate y el parlamentarismo", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que proponen soluciones reduccionistas a problemas estructurales. "En el tema de migración, lo solucionan cerrando fronteras; en violencia de género, directamente la niegan", ha ejemplificado, subrayando la peligrosidad de estos planteamientos.

Finalmente, Tomé ha llamado a la reflexión sobre cómo la derecha está imponiendo un discurso basado en "ideas sencillas, fáciles de entender y reproducibles", que funcionan como un "anzuelo" para atraer seguidores, pero que no ofrecen soluciones reales a los problemas sociales.