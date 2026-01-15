Albergue Covadonga y Cocina Económica alertan de que se prevé un aumento significativo del sinhogarismo

Jornada 'Acompañar para volar. Transformando la atención social', organizada por el Albergue Covadonga y la Cocina Económica en la antigua Escuela de Comercio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora del Albergue Covadonga de Gijón, Elena Suero, ha advertido este jueves de que el sinhogarismo en España, y en paralelo en el municipio gijonés, "no hace más que aumentar".

En el último año, este ha aumentado un 10 por ciento y se espera que en la próxima década ese porcentaje sea de un 25 por ciento. Así lo ha indicado Suero, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la inauguración de la Jornada 'Acompañar para volar. Transformando la atención social', organizada por el propio Albergue y la Cocina Económica en la antigua Escuela de Comercio.

Ha llamado la atención, a este respecto, en que el sinhogarismo no es solo la gente que se vive en la calle y pidiendo, sino que hay muchas situaciones diferentes, incluso personas "cada vez más cercanas a nuestras realidades".

Ha remarcado, unido a ello, que el problema de la vivienda y de la salud mental nos afecta a todos y cada vez más. En el caso de Gijón, en el último recuento había unas 250 de personas en situación de sinhogarismo.

En este contexto, ha apuntado que esta jornada es el pistoletazo de salida oficial al nuevo cambio de modelo y una vía para visibilizar el trabajo que realizan. "Las personas en situación de sinhogarismo son vecinos de Gijón y son ciudadanos de pleno derecho y así deben ser tratados", ha defendido Suero.

Esta ha incidido en la importancia del acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo. Ha recalcado, eso sí, que mucha gente no acude al Albergue, a veces porque no quiere, otras veces porque creen que a lo mejor es meterse en un contexto en el que ellos no quieren pertenecer, "porque consideran que están en otro mundo paralelo", ha remarcado.

Con todo, ha señalado que son conscientes de que el Albergue municipal es un recurso más para acoger a estas personas, a lo que ha reiterado el que el cambio de modelo en el que están inmersos lleva a analizar la situación de cada persona en particular y determinar, en conjunto, qué recurso les es más apropiado.

Al margen del Albergue, que ha definido como un espacio de primera acogida, ha apuntado que la Red de Inclusión Activa (Redia), tiene una red de espacios para albergar personas en situaciones de sinhogarismo.

Sobre el futuro traslado de usuarios del Albergue por reforma, ha indicado que está todavía por definir y ha agregado que se está trabajando en ello. Ha sostenido, en este sentido, que la Redia ya ha puesto plena disposición para colaborar en este proceso.

COCINA ECONÓMICA

Por su parte, el director de la Cocina Económica, Rafael Piñera, ha señalado que está habiendo un cambio en los perfiles de las personas que acuden al comedor social y del sinhogarismo.

Ha apuntado, en este caso, en que hay un número grande de jóvenes, personas mayores, y algunas que, incluso a veces teniendo alguna solución habitacional y algún tipo de ingreso, su situación es de "mucha vulnerabilidad" todavía.

Por este motivo, en esta jornada lo que pretenden es invitar a hacer una reflexión conjunta, no solo desde las entidades, sino también las administraciones, con otras instituciones y también con la ciudadanía en general.

Piñera ha incidido en que para abordar este problema debe haber una implicación de toda la sociedad y de todas las administraciones en todas las esferas de la vida.

También ha señalado que en esta jornada servirá para preguntarse sobre si lo que hacen produce mayor dignidad, mayor autonomía a las personas y mayor participación en sociedad.

"Yo creo que como sociedad nos tenemos que preguntar si entendemos que la situación que viven las personas en situación de vulnerabilidad es una situación, no un estado permanente", ha animado a reflexionar.

También ha invitado a pensar en si consideramos que son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, algo sobre lo que la Cocina Económica están convencida. "Somos todos ciudadanos y tenemos el derecho de participar en sociedad", ha reivindicado.

Con respecto al futuro traslado de usuarios por el cierre temporal del Albergue Covadonga, ha reconocido que "es difícil tener una solución perfecta".

Para él, lo más importante es que el debate se produzca a partir de cuáles son las necesidades concretas de las personas y preguntarnos como sociedad y como ciudad cómo queremos acoger y ofrecer participación de todos los ciudadanos.

GARANTIZAR DERECHOS

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, Marta del Arco, ha apuntado que la vivienda se sitúa en el epicentro de los motivos de exclusión o riesgo de exclusión social.

Para ella, una forma de prevenir el sinhogarismo pasa por garantizar derechos. Por ello, ha abogado por que las políticas públicas han de centrarse en ofrecer a las personas sin hogar el acceso a una solución habitacional desde el principio de la intervención, garantizando derechos y buscando que la persona alcance una cierta estabilidad en sus circunstancias vitales.

Unido a ello, ha aludido al Plan de Inclusión que van a elaborar desde la Consejería, que tendrá en la lucha contra el sinhogarismo uno de sus ejes claves. Ha destacado, asimismo, que Asturias es una de las regiones con más plazas destinadas a personas que sufren esta situación.

Entre las medidas implementadas de prevención, ha citado algunos complementos al Salario Social Básico para sufragar los gastos de alquiler de una vivienda y otras ayudas para gastos básicos.

Ha resaltado, en este contexto, que la Consejería destinó a lo largo de 2025 un total de 12,5 millones de euros para las transferencias a los ayuntamientos en el marco del sistema de garantías.

Para la llamada primera acogida, en albergues, ha señalado que se destinan seis millones de euros para todo el periodo desde el 2024 hasta el 2027, a razón de un millón y medio para Gijón, Oviedo y Avilés. A esto se sumará este año un fondo específico de refuerzo, hasta llegar con un total de 900.000 euros más para proyectos integrales dirigidos a personas sin hogar, para alojamiento e itinerarios de inserción, como un cambio progresivo y paulatino del modelo de atención.

También acaba de publicarse la concesión de subvenciones a proyectos de inclusión de entidades del Tercer Sector, para ejecutarlos en el año 2026, de cuyo presupuesto se ha reservado un millón de euros para la inclusión de personas en situación de especial dificultad o en riesgo de exclusión.

Del Arco ha recalcado que Asturias no puede mirar para otro lado, con las personas sin hogar. La consejera ha incidido en que uno de los principales objetivos del Principado es la erradicación del sinhogarismo en la región y ha asegurado que hay mucho trabajo por hacer.

PROYECTO DE VIDA

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha hecho mención al título de la jornada y ha señalado que lo que buscan es la transformación de la atención social en Gijón y acompañar mejor, con más coordinación y con más calidad, para que cada persona pueda recuperar su autonomía, dignidad y proyecto de vida.

En este sentido, ha resaltado la importancia de la labor de la Redia, porque permite que administración y entidades sociales compartan visión, alinear criterios y diseñar respuestas "coherentes y eficaces".

"En este cambio de paradigma debemos de estar todos y todas a una", ha sostenido, a lo que ha aludido al cambio que está llevando a cabo la Fundación Municipal de Servicios Sociales para actualizar modelos de atención y mejorar recursos.

Ha apostado, en este sentido, por la desinstitucionalización y nuevos enfoques, modelos más personalizados y participativos y poner el foco en la inclusión y la vivienda, como parte de un itinerario real y de la recuperación de las personas sin hogar.

"Lo que importa es que avancemos con un objetivo clave: mejorar esa atención, cuidar los procesos y, sobre todo, que las personas estén produciendo".