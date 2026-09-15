Albergue Covadonga de Gijón: 5 millones para su reforma y el realojo de usuarios

Archivo - Albergue Covadonga, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la adjudicación, a la empresa Proyecon Galicia, de las obras de reforma del edificio del Albergue Covadonga, por importe de más de 5.068.550,85 euros.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha estimado el inicio de obra en el próximo mes de octubre, si toda la tramitación se sigue sin que se haya presentado recurso en contra. Los trabajos se prolongarán durante este año, todo 2027 y una parte de 2028.

Asimismo, ha apuntado que la empresa, seleccionada entre ocho posibles licitadores, ha sido la mejor valorada. Asimismo, las obras tienen un plazo de garantía total de 72 meses.

Preguntado por el dispositivo de realojo temporal, teniendo en cuenta el rechazo de los vecinos de La Calzada, Martínez Salvador ha recordado que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha asumido un compromiso de buscar la mejor forma de que sean realojados todos los usuarios del Albergue.

El edil ha asegura que en esa línea se está trabajando, si bien ha dicho respetar las opiniones vecinales. Pese a ello, ha insistido en que cree que están actuando "de una manera diligente y de la mejor manera posible".

Ha defendido, en este sentido, que se está realizando un trabajo "serio y riguroso". Ha señalado, asimismo, que se están encontrando las dificultades "normales" de cualquier cuestión de este tipo, que saben que nunca es sencilla, aunque ha opinado que son cuestiones "salvables". "Creemos que va a salir de una manera satisfactoria", se ha mostrado convencido.

"Pese a que hay en cierta parte de la población pues a lo mejor un escepticismo en este momento, estamos de seguros que no va a haber ningún problema", ha remarcado.