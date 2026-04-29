Alberto Fernández (Pavitek) asume la presidencia de Anefhop Asturias con el reto de la digitalización

Alberto Fernández (Pavitek) asume la presidencia de Anefhop Asturias. - ANEFHOP

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alberto Fernández, director general de Pavitek, ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) en Asturias. La elección se ha producido durante la Asamblea regional extraordinaria celebrada el pasado 22 de abril en Oviedo.

Fernández sustituye en el cargo a Luis Fernández González, de la empresa Hormigones de Valdés (Horvalsa), quien ha finalizado su etapa al frente de la asociación tras diez años en la presidencia para iniciar su jubilación.

Durante el mandato de su predecesor, Anefhop Asturias ha alcanzado una representatividad del 100% de las empresas del sector en la región, según ha informado la patronal en nota de prensa. En su nueva etapa, el nuevo presidente se ha marcado como objetivos prioritarios impulsar la digitalización del sector y reforzar la economía circular como eje estratégico. Asimismo, la asociación buscará fortalecer la colaboración con administraciones y centros de conocimiento para atraer y retener talento en la industria del hormigón asturiana.