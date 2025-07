El alcalde dice que alguien debe asumir responsabilidades y "dimitir" ante el "despropósito del antiguo HUCA"

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha manifestado este sábado que "el presidente del Principado tiene que decir quienes son los responsables del despropósito" en torno al antiguo Hospital Central de Oviedo y esos responsables "deben dimitir". "Los responsables deben dimitir. Ahora nadie es responsable de esta historia", lamentó.

Canteli hacia estas declaraciones a los medios después de que este viernes el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, explicase que solo el 10% del contrato para el derribo de los edificios del antiguo HUCA se ha ejecutado desde la formalización del mismo, en enero de 2025. Peláez avanzó además que trabajan con el horizonte de 2026 para finalizar las actuaciones de demolición.

"Es un despropósito permanente, había que haber actuado desde hace 12 años. Cuando se sabe que se va a trasladar, pudieron haberse iniciado unos trabajos de reconversión de aquella zona. Hace seis años estamos peor que antes. Ni hay un plan especial, ni se tiran los edificios, ni se hace nada. Es una vergüenza total. Pero aquí no dimite a nadie", dijo Canteli.

El regidor ovetense ha insistido en que lo primero que hay que hacer es un plan especial y lo segundo que hay que hacer es negociar con todos los entes implicados. "Con nosotros no tiene ningún problema. El Ayuntamiento se va a volcar en las soluciones. Es un problema de planificación y ya no de dinero, porque había dinero para tirar los edificios. ¿Qué está pasando? Que las cosas no se hacen bien", añadió Canteli.