El derribo del antiguo HUCA solo se ha ejecutado al 10% en medio año y el Principado fija en 2026 su finalización

Guillermo Peláez retrasa a 2026 el derribo: "No nos cabe ninguna duda"

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, ha explicado este viernes que solo el 10% del contrato para el derribo de los edificios del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha ejecutado desde la formalización del mismo, en enero de 2025. Peláez ha avanzado que trabajan con el horizonte de 2026 para finalizar las actuaciones de demolición.

Hasta la fecha se han certificado 420.000 euros de ejecución de la obra, respecto a un presupuesto total de 4,3 millones de euros para unas actuaciones que, en un principio, iban a durar un año y que comenzaron el 27 de marzo. Ahora que los trabajos se paralizaron el pasado 3 de julio, el consejero ha reconocido que el plazo previsto no se va a cumplir, ya que hasta septiembre no estarán listos tres informes que determinarán cómo y cuándo seguir con las demoliciones y trabajos previos.

Estas son algunas de las explicaciones que el consejero ha proporcionado en la Junta General, donde ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre las causas y consecuencias de la paralización de dichos trabajos. Al término de la comisión, Peláez ha asegurado que el Principado está "seguro" de que "durante 2026" se van a llevar a cabo los derribos. "No nos cabe ninguna duda, ninguna duda", ha subrayado.

SUSPENSIÓN POR "MOTIVOS TÉCNICOS"

Peláez ha explicado que la suspensión de las obras se produjo por "motivos técnicos" y a solicitud conjunta tanto de la dirección de obra como de la propia empresa adjudicataria. Justificaron su decisión en el hecho de que el edificio 11 sigue ocupado por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, y en el riesgo de los trabajos de desamiantado para la estructura del edificio conocido como 'los hongos'.

En el caso del Centro Comunitario, Peláez ha relatado que en la oferta presentada por la adjudicataria no se contemplaba que este edificio siguiera ocupado al inicio de las obras, lo que "obliga a plantear una reorganización de las actuaciones". "El mantenimiento de la actividad en dicho edificio obviamente impide su derribo y su desamiantado", ha explicado, pero en septiembre se sabrá qué actuaciones se pueden llevar a cabo en el entorno de este edificio mientras el Centro Comunitario no se traslade a su nueva nave en el Parque Empresarial de Llanera.

Desarrollar las obras con este edificio ocupado "obligaría a llevar a cabo actuaciones en dos o más etapas" tanto en lo referido al desamiantado como con las demoliciones mecánicas, requiriendo la implantación y retirada de maquinaria en varias ocasiones durante la ejecución de los trabajos, la contratación y despido de personal durante la ejecución de los trabajos o la subcontratación de varias labores en lugar de una continuada. Todo ello "se traduciría en una asignación no eficiente de los recursos que podría poner en riesgo la ejecución del contrato", según Peláez.

En cuanto al estado del edificio de 'los hongos', el consejero ha indicado que el Principado quiere conservarlo si finalmente es posible, dado su "valor arquitectónico". La intención del Ejecutivo es impulsar allí un vivero de empresas vinculado a la Universidad de Oviedo.

EL PP AFIRMA QUE ES "UNA TOMADURA DE PELO"

En el turno de fijación de posiciones de la comisión, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha asegurado que "todo lo que están haciendo" desde el Principado en torno al futuro del antiguo HUCA "es una muestra de su absoluta incompetencia y es un insulto a la ciudad".

A su juicio, es "una tomadura de pelo" que en todo el tiempo desde el traslado del HUCA a su nueva ubicación en La Cadellada el Principado haya dejado esta zona "como si fuese una zona de guerra". "Han creado un gueto, nos ha costado ocho millones la seguridad de ese gueto que no existió, han dejado que destrocen los edificios, y han permitido robos y saqueos", ha aseverado.

Por su parte el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha puesto el foco en la falta de planificación "intolerable" que rodea a toda esta operación y ha acusado al Principado de "tolerar el saqueo" que se ha producido en los edificios del antiguo HUCA. También ha criticado las "excusas" esgrimidas para la paralización de las obras, asegurando que "nadie" se las puede tomar "en serio".

Desde IU-Convocatoria por Asturies, el diputado Xabel Vegas ha pedido al consejero que "mueva ficha" e implique a la Tesorería General de la Seguridad Social en el futuro de esta operación y ha recordado que el Gobierno --del que forma parte su grupo en coalición-- "ha fallado". "Han pasado 11 años desde el cierre del antiguo HUCA y seguimos prácticamente en el punto de partida. No hay un proyecto definido, no hay un horizonte claro para los terrenos del Cristo y ni siquiera se han resuelto los problemas de inseguridad en la zona que provocan un enorme malestar en los vecinos", ha lamentado.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha puesto el foco en el acta de replanteo del contrato, que es el que permitió el inicio de las actuaciones, señalando que es responsabilidad tanto del Principado como de la empresa adjudicataria no haber tenido en cuenta la situación del edificio del Centro Comunitario y no haberse cerciorado del estado del edificio de 'los hongos'. Así, ha cuestionado que, tras firmar un acta que incluye todos los informes previos, se hayan encontrado ahora con "dificultades" para la ejecución. "Yo no sé si esas dificultades eran anteriores o posteriores a la permanente entrada y acción de estas termitas que no tienen seis patas, sino dos piernas y que están trabajando allí a sus anchas", ha dicho, en relación al desmantelamiento sufrido por la falta de seguridad en el entorno.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Luis Ramón Fernández Huerga ha asegurado que tras esta comparecencia, quien haya "querido entender", ha entendido. La paralización de las obras, ha dicho, es "un tropiezo no deseado" por la Administración, que está haciendo "todo lo posible" por continuar con los planes previstos. "Como en casi todas las Administraciones, surgen dificultades en los proyectos", ha defendido.