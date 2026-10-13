El Alcalde emplaza a IU a concretar el número de viviendas públicas que se van a construir en 2027

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", ha emplazado este martes a IU, formación que se ocupa del área de Vivienda en el gobierno asturiano, que concrete el número de viviendas pública sque se van a construir en 2027. "Si va a haber alguna, que nos digan dónde", ha dicho.

García ha reaccionado así a unas declaraciones de dirigentes de IU sobre la gestión de la vivienda pública en el concejo y la tramitación para construir viviendas públicas de la avenida de Les Bellotines, en Lugones.

El primer edil ha recordado que ya en diciembre de 2022 firmó con la entonces consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, un convenio para la cesión de la parcela municipal donde se han levantado esos pisos. Es algo que ahora está concluyendo IU, a consecuencia de la "lentitud de la Administración". Considera García que IU tenía el "trabajo hecho" cuando llegó al área.

Así las cosas, García ha reclamado a los responsables de IU a que "cumplan con Siero" y que construyan viviendas públicas nuevas, aparte de las que ya se pusieron en marcha hace años.