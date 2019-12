El alcalde expresa sus aspiraciones de florecimiento para el comercio y el turismo en el 'Árbol de los Deseos'

Publicado 23/12/2019 14:04:31 CET

Pide el mismo respeto a la "libertad" del PSOE para manifestarse y del Gobierno local para cambiar los bancos de la Escandalera. "Me volqué con El Desarme a muerte cuando ellos ni siquiera lo apoyaban", dice sobre la oposición

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha expresado este lunes sus aspiraciones de florecimiento para el comercio y el turismo de Oviedo en el 'Árbol de los Deseos', un abeto navideño ubicado en la plaza del Fontán dentro de una campaña para fomentar el comercio de proximidad.

"Sueño con un Oviedo floreciente con un comercio de calidad, con turismo atractivo", ha dejado escrito en la tarjeta que el alcalde ha colgado del árbol.

En el acto, el regidor estuvo acompañado de representantes del comercio local y del concejal de Economía, Javier Cuesta, quien añadió su tarjeta con la aspiración de prosperidad y empleo para todos los ovetenses. También estuvo presente la concejala de Vox, Cristina Coto.

ESCANDALERA Y DESARME

Preguntado sobre temas de actualidad, Canteli pidió el mismo respeto a la "libertad" del PSOE para manifestarse y del Gobierno local para cambiar los bancos de la Escandalera.

De este modo hizo referencia a la manifestación convocada para esta tarde contra la retirada de los bancos de la citada plaza, que están pintados los colores de la bandera arcoíris desde la celebración del Día del Orgullo LGTBI de 2017.

"Dentro de las libertades que todos tenemos tienen ellos esa, no opino nada", ha dicho Canteli sobre la concentración, añadiendo que "tiene que haber respeto al actual equipo de gobierno también, igual que nosotros lo tuvimos con ellos cuando los colocaron".

Además, ha argumentado que los bancos se van a cambiar dentro de la remodelación prevista de la plaza, que tendrá "otro concepto". "Para mi es un tema totalmente normal", ha dicho. "Libertad para ellos para manifestarse y para nosotros para cambiarlos", ha añadido.

Según el alcalde, desde la llegada del nuevo Ejecutivo Local, formado por PP y Ciudadanos, en Oviedo "retornó la alegría". "Está lleno de gente, los comercios lo dicen, no lo digo yo; estamos haciendo el agosto en diciembre y parece que duele todo eso", ha comentado.

Así, ha remarcado que ha venido a trabajar por Oviedo y va a trabajar por Oviedo. "Tengo derecho a cometer errores porque llegué a la política muy reciente. Yo creí que había otro tipo de personas; ya veo que no. Tienes que estar protegiéndote siempre de ellos. Mis grandes errores yo creo que son muy pequeños: 40 euros, dos comidas y tres cenas. Y no quiero seguir con ese tema, yo no voy a entrar en el circo que ellos pretenden mantener", ha dicho.

En este sentido, se ha referido a la polémica sobre la organización de los actos de presentación de El Desarme en Madrid y la presencia de familiares suyos: "Me volqué con El Desarme a muerte cuando ellos ni siquiera lo apoyaban y voy a seguir así; yo no voy a cambiar. Sí tengo que tener cuidado porque quienes están enfrente no tienen la misma nobleza que tengo yo".