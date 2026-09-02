El alcalde de Langreo celebra la compra del taller de Barros y reclama empleo estable y un calendario claro

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Langreo, Roberto García, ha valorado "con mucha satisfacción" el anuncio de la compra del taller de Barros para la futura planta de Indra y ha destacado que se trata de una noticia "muy esperada" por Langreo, la cuenca del Nalón y el conjunto de Asturias.

García ha atribuido el proyecto al "esfuerzo sostenido" de los agentes sociales, sindicales, políticos y económicos del territorio y ha asegurado que desde el Ayuntamiento seguirán de cerca los plazos y las condiciones de la operación.

"No son anuncios, sino empleo estable y de calidad, compromisos firmados y un calendario claro de ejecución", ha reclamado el regidor langreano.

Asimismo, ha expresado su confianza en que el Gobierno del Principado y la empresa mantengan la interlocución con el Ayuntamiento durante las distintas fases de la operación.

García ha asegurado que el Consistorio permanecerá "vigilante" para que esta oportunidad se traduzca en "desarrollo real" para la ciudadanía de Langreo.