El alcalde de Mieres pide concreción al ministro Marlaska sobre el cuartel de la Guardia Civil, pendiente desde 2011

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha reiterado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su preocupación por la falta de información sobre los plazos y condiciones de apertura del nuevo cuartel de la Guardia Civil en el concejo, así como por la situación de las actuales instalaciones, que llevan 15 años funcionando "de manera provisional".

En una carta remitida al ministro, el regidor recuerda que ya había solicitado información concreta sobre la puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Asimismo, advierte de que, días después de ese escrito, se produjo el desprendimiento de parte del techo en una de las oficinas de las dependencias actuales, un incidente que no causó daños personales pero que, a su juicio, evidencia la urgencia de agilizar la apertura del nuevo cuartel.

"Existen motivos suficientes para reiterar mi interés por el estado de finalización de las obras, así como por el equipamiento necesario para su puesta en marcha en las mejores condiciones posibles", señala Álvarez en la misiva, en la que también solicita que se refuercen las labores de inspección, seguridad y mantenimiento en las actuales instalaciones para evitar nuevos incidentes.

El alcalde insiste en que el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres fue anunciado hace 15 años y ha acumulado importantes retrasos, lo que ha obligado a los efectivos a desarrollar su labor en condiciones de provisionalidad durante tres lustros. Álvarez urge a poner fin a esta situación "a la mayor brevedad posible".