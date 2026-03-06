El Alcalde quiere que la nueva rotonda entre Lugones y La Freneda "provoque una reflexión sobre el planeta"

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha dicho este viernes que el objetivo de las obras de mejora estética del nudo de conexión de la AS-17 y AS-381, con una glorieta que representará un mapamundi, sirvan para "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta".

Para ello se generarán unas letras en donde se podrá leer el lema 'Save your planet, cuida tu planeta'. La intervención también contempla actuar sobre las pilastras y muros sobre los que discurre la AS-381.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 598.775,54 euros y un plazo de ejecución de 4 meses desde el comienzo de las obras. El Alclade ha visitado este viernes el avance de las obras.

"Se trata de uno de los puntos con más tráfico del concejo y constituye una de las principales entradas desde el norte a Lugones y a La Fresneda. Esla primera imagen que recibe quien accede por este punto al municipio. Los trabajos avanzan a buen ritmo y esperamos que puedan estar finalizados de cara al verano. Una vez concluya la obra, acometeremos la pintura de murales en los laterales, en consonancia con el diseño de la propia rotonda, con el objetivo de que se convierta en un punto de referencia", ha comentado García.